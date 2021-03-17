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Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" ve "Anadolu Masalları" projelerinde görev alan öğretmenlerce hazırlanan klipte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası 10 farklı ilde okundu- Klipte, Türk bayrağının ebru sanatıyla hazırlanma aşamalarına yer verildi
 17 Mart 2021 10:50
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" ve "Anadolu Masalları" projelerinde görev alan öğretmenler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırladıkları klipte, milli marşın 10 kıtasını 10 farklı ilde okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelgeyle ilan edilen "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" etkinlikleri kapsamında, çocuklarda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırlandı.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi"nde yer alan müzik öğretmenleri ile "Anadolu Masalları Projesi"nde görev alan "masal öğretmenleri", "İstiklal Marşı 100. yıl" klibine imza attı.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri orkestrası, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Ebru sanatçısı Diyarbakır Anadolu Masalları İl Koordinatörü, Türk bayrağını ebru sanatıyla hazırlayıp videoya çekti.

Milli marşın 10 kıtası, Eskişehir, Mersin, Erzurum, Sinop, İstanbul, Çankırı, Kütahya, Van, Ankara ve Diyarbakır il koordinatörleri tarafından seslendirilerek kaydedildi.

Eskişehir, Erzurum, Mersin, Ankara il koordinatörleri kentlerindeki Anadolu Masal evleri, Sinop İl Koordinatörü Sinop Kalesi, Çankırı İl Koordinatörü Taş Mescit, İstanbul İl Koordinatörü Kız Kulesi, Diyarbakır İl Koordinatörü Gazi Köşkü, Kütahya İl Koordinatörü Dumlupınar Şehitliği, Van İl Koordinatörü ise Gevaş Halime Hatun Kümbeti önünde çekim yaptı.

Öğretmenlerin ortak klip çalışması, Anadolu Masalları Youtube kanalında yayımlandı.

Masal öğretmenleri ayrıca İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy farkındalığı yaratmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı masal anlatımları yaptı.

Anadolu Ajansı
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