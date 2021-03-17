Instagram'dan tacize karşı önlem: Yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram çocuk tacizine karşı yeni bir önlem alıyor.

Facebook'un sahibi olduğu şirket yetişkinlerin çocuklara direkt mesaj atmasının (DM) önüne geçecek.

Bundan böyle çocuklara isteyen herkes mesaj atamayacak. Eğer çocuk söz konusu yetişkini takip ediyorsa mesaj alabilecek.

Ayrıca 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenler de işaretlenecek. Böylece söz konusu çocuk, birden fazla çocuğu takip eden yetişkine mesaj atmadan önce Instagram tarafından uyarılacak

Instagram ekibinden yapılan açıklamada, "Bu özellik bizim insanların yaşını tespit etmek için kullandığımız makine öğrenimine ve insanların üye olurken verdiği yaş bilgilerine güveniyor. Instagram mesajlaşmasında uçtan uca şifrelemeye geçerken, insanları konuşmara erişmeden güvende tutmaya çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Instagram'da çocuklarla şüpheli etkileşime girmeye çalışan hesaplara bir takım sınırlamalar getirilecek. Bu kişilerin hesapları çocuklara önerilmeyecek. Ayrıca çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet'e düşen içerikleri söz konusu kişilere gösterilmeyecek. Hesabı açık gençlerin paylaşımlarına gelen yorumlar otomatik olarak gizlenecek.