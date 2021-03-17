1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 1.575,17 puandan başladı.
 17 Mart 2021 10:22
+Aa- Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 1.575,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yeniden yüzde 1,63 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini, saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında ise yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin önem taşıdığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesi ve 1.600 puanın direnç, 1.550'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar güne düşüşle başladı
17 Mart 2021 09:32		 Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
16 Mart 2021 18:38
Çeyrek altın günü 681 TL'den tamamladı
16 Mart 2021 18:07		 Dolar günü düşüşle kapattı
16 Mart 2021 17:37
Altın alacaklar dikkat!
16 Mart 2021 08:16		 Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Mart 2021 18:18
Çeyrek altın 680 TL'yi geçti
15 Mart 2021 17:26		 Dolar günü düşüşle kapattı
15 Mart 2021 17:12
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
14 Mart 2021 10:30		 Kripto paralarda hareket hızlandı
14 Mart 2021 08:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir11:03 - Akaryakıt fiyatlarına 17-20 kuruş indirim olacak10:56 - Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz10:50 - Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi10:46 - Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu10:44 - Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı
10:43 - Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu10:41 - ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı10:40 - Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım10:30 - Milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti10:23 - 12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı10:22 - Borsa güne yükselişle başladı
10:20 - Instagram'dan tacize karşı önlem: Yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak10:08 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı10:03 - MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!10:01 - Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi09:58 - Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3. dalganın içinde
09:50 - Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Uşak'a nazar değdi
Aile katliamından borç çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erke 1
işkembeden sallamak 1
Hello 1
Kabe 1
bir babanın iğrenç paylaşımı 2
kütüphane 1
naftalin 1
taksim cumhuriyet anıtı 1
küskünüm 1
kibrit-i ahmer 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam