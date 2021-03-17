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Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım

Sanatçı Zerrin Özer, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" dedi. Özer, Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum ifadesini kullandı.
 17 Mart 2021 10:40
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Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım

Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Kendisini İsmet İnönü'nün keşfetmediğini söyleyen Özer, "Onlar Pembe Köşk'te otururdu. Biz de Pembe Köşk'ün karşısındaki binada oturduk. Çankaya ilkokuluna gidiyordum, torunları da gidiyorlardı. O karnelerimizi vermişti bizim" diye konuştu.

Özer, programın ilerleyen dakikalarında "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum.

Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, 'Ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum' dedim. 'Susmam lazım' dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum

'Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum'

Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. 'Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan.' Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun' herhalde dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor.

Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, Benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler.

Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. 'Bunu içinden atman gerekiyor' dedi. Diyorlardı ya 'Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor' Kimseye bakamıyor ki Zerrin.
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