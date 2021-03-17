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ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı

ÖSYM sosyal medya hesabından YKS için geç başvuru uyarısında bulundu.
 17 Mart 2021 10:41
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ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.

Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:

Memurlar.Net
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