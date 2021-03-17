ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı
ÖSYM sosyal medya hesabından YKS için geç başvuru uyarısında bulundu.
|17 Mart 2021 10:41
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- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.
Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:
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