1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda palyaço kılığına giren bir kişi, yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf çektirdikten sonra istediği parayı az bulunca tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
 17 Mart 2021 10:44
+Aa- Yazdır
Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir kişi, kendisiyle özçekim (selfie) yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi.

Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince iddiaya göre şahıs turisti tehdit etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahıs, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

''DİLENCİYE PARA MI VERİYORSUNUZ?''

Palyaço ile fotoğraf çektiren bir vatandaş, "20 lira istedi, biz de 5 lira verdik. 'Dilenciye para mı veriyorsunuz?' dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
17 Mart 2021 09:50		 İş yeri bahçesindeki hamile kediye saldırı kamerada
17 Mart 2021 09:23
TIR kaza yaptı! Sıfır kilometre cipler perte çıktı
17 Mart 2021 09:22		 'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
17 Mart 2021 08:20
Aile katliamından borç çıktı!
17 Mart 2021 08:13		 4.5 milyon doz ay sonu gelecek
17 Mart 2021 07:58
Hastaneden kaçtı, kardeşinin boğazını kesti
17 Mart 2021 07:54		 Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4 katlı binadan atladı
17 Mart 2021 07:52
Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
17 Mart 2021 07:49		 Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
17 Mart 2021 07:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir11:03 - Akaryakıt fiyatlarına 17-20 kuruş indirim olacak10:56 - Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz10:50 - Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi10:46 - Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu10:44 - Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı
10:43 - Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu10:41 - ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı10:40 - Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım10:30 - Milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti10:23 - 12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı10:22 - Borsa güne yükselişle başladı
10:20 - Instagram'dan tacize karşı önlem: Yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak10:08 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı10:03 - MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!10:01 - Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi09:58 - Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3. dalganın içinde
09:50 - Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Uşak'a nazar değdi
Aile katliamından borç çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahruk 1
tufal 2
yazarların şu anda dinlediği şarkı 6
murg-mürg 1
tembihleme 1
savaş çıksa da ateşiyle aşımı kaynatsam 3
emeklilikte yaşa takılanlar 1
yalın kılıç 1
cevizli sucuk 5
Narkolepsi 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam