1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz." dedi.
 17 Mart 2021 10:56
+Aa- Yazdır
Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
17 Mart 2021 06:50		 Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı
17 Mart 2021 00:46
17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Mart 2021 00:02		 Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı
16 Mart 2021 23:19
'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'
16 Mart 2021 23:08		 AK Parti'li Kandemir: 715 ilçe ve 52 il yönetimi yenilendi
16 Mart 2021 22:14
Vali duyurdu: Acil durum ilan edilmeli!
16 Mart 2021 21:44		 TBMM'de uluslararası sözleşmeler görüşülüyor
16 Mart 2021 21:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı çağrısı
16 Mart 2021 19:53		 PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiası yalanlandı
16 Mart 2021 19:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - Bilim Kurulu Üyesi: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir11:03 - Akaryakıt fiyatlarına 17-20 kuruş indirim olacak10:56 - Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz10:50 - Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerden 'İstiklal Marşı 100. yıl' klibi10:46 - Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu10:44 - Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı
10:43 - Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu10:41 - ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı10:40 - Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım10:30 - Milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti10:23 - 12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı10:22 - Borsa güne yükselişle başladı
10:20 - Instagram'dan tacize karşı önlem: Yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak10:08 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı10:03 - MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!10:01 - Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi09:58 - Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3. dalganın içinde
09:50 - Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Uşak'a nazar değdi
Aile katliamından borç çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poğaça 1
bıçak aynı yeri iki defa kesmez 2
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
Paul anka 1
bezir yağı 1
naftalin 1
14.03.2021 fenerbahçe vs gençlerbirliği maçı 3
ceberrut 1
firavan 1
Narkolepsi 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam