Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz." dedi.
|17 Mart 2021 10:56
|+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
17 Mart 2021 06:50
|Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı
17 Mart 2021 00:46
|17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Mart 2021 00:02
|Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı
16 Mart 2021 23:19
|'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'
16 Mart 2021 23:08
|AK Parti'li Kandemir: 715 ilçe ve 52 il yönetimi yenilendi
16 Mart 2021 22:14
|Vali duyurdu: Acil durum ilan edilmeli!
16 Mart 2021 21:44
|TBMM'de uluslararası sözleşmeler görüşülüyor
16 Mart 2021 21:15
|İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı çağrısı
16 Mart 2021 19:53
|PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiası yalanlandı
16 Mart 2021 19:50