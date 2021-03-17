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Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı alındı. Iki ay sure ile bu uygulama devam edecek. Örnek olarak: İstanbul Anadolu yakasında benzinde tavan fiyat 7,08 TL, motorinde ise 6,44 TL olacak. Avrupa yakasında benzinde 7,07 olan tavan fiyat motorinde ise 6,43 TL olacak
 17 Mart 2021 11:03
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Bugün olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kar oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla "tavan fiyat" uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.


Üç ilimiz için tavan fiyatlar aşağıdadır

Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek "Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunları ile bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi:

"Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak"

Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz; "Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir" dedi.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK; daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.
Memurlar.Net
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