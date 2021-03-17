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KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iş güvenliği uzmanı olarak çalışan bir kişinin, görev yaptığı süre boyunca ödenmeyen ilave ödemelerin yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
 17 Mart 2021 11:11
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KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2014-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde kısmi zamanlı olarak görev yapan A sınıfı iş güvenliği uzmanına, görevlendirildiği tarihten itibaren yapılması gereken ilave ödeme yapılmadı.

İlgili birime 2014'te görevlendirilmesine rağmen idarenin 2015 yılı görevlendirme yazısını başlangıç tarihi olarak aldığını ve kendisine 2 ay 6 gün dışında ödeme yapılmadığını belirten iş güvenliği uzmanı, 58 ay 20 günlük ilave ödemenin tarafına iletilmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, başvurucuyu haklı bularak, kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığı süre boyunca ödenmeyen ilave ödemelerin yapılması yönünde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

- Karardan

Kararda, mevcut düzenlemelere göre tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olarak görevlendirilenlere ilave ödeme yapılmasının mümkün olmadığı ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, asli görevleri yanında çalışmakta oldukları kamu kurumunda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilave ödeme yapılmak suretiyle iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi olarak görevlendirilebileceklerinin mümkün olduğu belirtildi.

22 Eylül 2019'a kadar kısmi zamanlı A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan başvurucuya, 1 Temmuz 2016-7 Eylül 2016 tarihleri arası dışında kalan ödenmeyen ayların ilave ödemelerinin yapılmasının gerekliliği vurgulanan kararda, aksi yönde tesis edilen işlemin hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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