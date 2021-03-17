1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys:- "Naci Ağbal'ın son ifadelerinin 'TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğu' şeklinde yorumlanması gerek"- Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey:- "TCMB, politika faizini 100 baz puan artırabilir"
 17 Mart 2021 11:15
+Aa- Yazdır
TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor

Yabancı ekonomistler ve stratejistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini bekliyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin enflasyonu bu yılın ikinci yarısında düşürmek için TL'yi desteklemeye devam edeceğine dair bir işaret vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Enflasyon patikasına dair yukarı yönlü risklerin zayıf TL ve yüksek emtia fiyatlarından dolayı son haftalarda arttığını ifade eden Matys, TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısında Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunduğunu anımsattı.

Matys, dezenflasyonist senaryoların geçerli olduğunu ancak tüketici fiyatlarının ileriki aylarda yüksek kalmaya devam edebileceğini dile getirdi.

TCMB'ın Başkanı Naci Ağbal'ın TCMB'nin kurumsal blog sayfası Merkezin Güncesi'nde, kaleme aldığı "Kalıcı Fiyat İstikrarı İçin Kararlı ve Öngörülebilir Para Politikasının Önemi" başlıklı yazıda "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandığını anımsatan Matys, Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atandığı kasım ayından bu yana piyasalarla iletişiminin mükemmel olduğunu söyledi.

Ağbal'ın son ifadelerinin TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğu şeklinde yorumlanması gerektiğini belirten Matys, Merkez Bankasının büyük olasılıkla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini ifade etti.

-"Parasal gevşemeye daha tedbirli yaklaşılması enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığına dair bir işaret gönderebilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.

Tuvey, TL'deki son değer kayıpları ve enflasyonun beklenenden yüksek gelmesinin faizlerde artış ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.

Tuvey, başarılması durumunda enflasyonu aşağı çekmenin TL için daha destekleyici bir ortam sağlayabileceğini dile getirdi.

Reel faiz oranlarının yüksek seviyelerde tutulması durumunda enflasyonun tek haneleri görebileceğini söyleyen Tuvey, "Parasal gevşemeye daha tedbirli yaklaşılması enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığına dair bir işaret gönderebilir" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konutta, Şubat'ta fiyatlar arttı, satışlar azaldı
16 Mart 2021 17:40		 Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
16 Mart 2021 09:05
Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü
16 Mart 2021 07:50		 Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı
15 Mart 2021 21:09
Bankalardan kredi çekenlere mahkemeden iyi haber
15 Mart 2021 10:49		 Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı
15 Mart 2021 10:37
Emlak beyan değeri online alınabilecek
15 Mart 2021 10:24		 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
15 Mart 2021 08:26
Ekonomistlerin, MB'den enflasyon kararı beklentisi ne?
12 Mart 2021 16:09		 Faizsiz finansman şirketlerini BDDK denetleyecek
12 Mart 2021 13:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı12:56 - 'Görevimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak'12:53 - TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - 'Tüketicileri mağdur eden uygulamalarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'12:38 - AİHM, Sümerbank ve Etibank'ın eski genel müdürünün başvurularını reddetti
12:36 - Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama12:32 - Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti12:24 - Gün ortası döviz fiyatları12:20 - İmamoğlu'na 'Ordu Valisi'ne hakaretten' para cezası verildi12:12 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası12:03 - Çek-senet tefeciliğinden 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
12:00 - İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı11:55 - Cezaevinde işkence iddiaları asılsız çıktı11:53 - 'Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz'11:49 - 'Şahsım diplomasisinden tık diplomasisine terfi ettik'11:42 - 'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'
11:36 - Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Uşak'a nazar değdi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamız 3
salmak 1
Narkolepsi 1
bıçak aynı yeri iki defa kesmez 2
tembihleme 1
mührü süleyman 2
yalın kılıç 1
karcığar 1
vazetmek 2
germiyan 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam