1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu siciline konulan kısıtlamaların kaldırılmasıyla taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:- "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle, taşınmazlarla ilgili olan birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek"
 17 Mart 2021 11:18
+Aa- Yazdır
Tapu siciline konulan kısıtlamaların kaldırılmasıyla taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların entegrasyonu ile taşınmazların bulunduğu yerlere ait "afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları" gibi bilgilere isteyen herkesin ulaşabileceğini bildirdi.

Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan "Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması" konusuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik boyutları olduğunu söyledi.

Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti:

"Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeleri çerçevesinde örneğin sit alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle, parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek."

- "Yatırım piyasalarının gelişimine büyük katkı sağlanmış olacak"

Çalışmanın pilot uygulamasının Amasya'da yapıldığını aktaran Adlı, "Amasya'daki uygulamamız, kısıtlamaların işlenmesinin yanında bütün kamu kurumlarının elindeki mülkiyet hakkı ile ilgili bilgilerin mülkiyet bilgileriyle entegre olmasını sağlıyor." dedi.

Pilot proje kapsamında Amasya'ya yönelik kamusal kısıtlamaların ve diğer kurumlardan gelen verilerin Amasya Kadastro Müdürlüğünce toplandığını aktaran Adlı şunları kaydetti:

"Bu çalışma kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden afete maruz bölge alanları, fay hatları, toplanma ve çadır alanları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden meteorolojik bilgiler, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan ilgili taşınmazIarın koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden riskli alan bölgeleri, rezerv alanı, yapı kayıt belge listesi, sit alan sınırı, anıt ağaç listesi alınarak entegrasyon çalışmalarına dahil edildi. Bu çalışmalarımız sonucunda, kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz ile ilgili kısıtlamaların isteyen herkes tarafından görülebilmesi sağlanacak. Taşınmaz piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve diğer paydaşların bilgiye ulaşma konusunda fırsat eşitliğine kavuşması sağlanacak, yatırım piyasalarının gelişimine ve etkinliğine kurumumuz tarafından büyük katkı sağlanmış olacak."

- "Hangi dairede kim, ne zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek"

Adlı, en büyük paydaşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) bilgilerle TAKBİS'teki bilgileri eşleştirmeye çalıştıklarını ve çalışma sonucunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine ulaşmalarının sağlanacağını anlattı.

MAKS sisteminin önemine ilişkin örnek veren Adlı şöyle devam etti:

"Belediyeler, inşaat izni verdiği aşamadan inşaat bittikten sonraki oturma izni verdiği aşamaya kadar bütün bilgileri MAKS sistemine girmek zorunda. MAKS sisteminin TAKBİS sistemine tam entegresini sağladığımızda bu bilgilerin tamamı TAKBİS'te de görülecek. Dolayısıyla hangi dairede kim oturuyor, ne zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek. Kamu kurumları kısıtlamaların olduğu parsel bilgilerini bize verecekler, bunları hem tapu boyutuyla hem mülkiyet haritası boyutuyla işleyeceğiz. Böylece parsellere ilişkin şerhler TAKBİS'e entegre edildiğinde afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları gibi kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz bilgilerine isteyen herkes açık kaynaklarımız üzerinden ulaşabilecek. İnsanlar artık bir yeri aldıklarında o yerle ilgili bütün bilgilere sahip olacak. Pilot uygulamamızın temmuz ayı gibi ilk ürünlerini almaya başlayacağız, ondan sonra da bunu ülke genelinde yaygınlaştıracağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama
17 Mart 2021 12:36		 Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı
17 Mart 2021 10:08
e-Devlet'te bir yılda vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı
17 Mart 2021 09:48		 TEKNOFEST'e rekor başvuru gerçekleştirildi
16 Mart 2021 23:52
Altı ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
16 Mart 2021 18:47		 KKTC'de AstraZeneca aşılarının kullanımı askıya alındı
16 Mart 2021 18:26
4 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı
16 Mart 2021 15:58		 Hakim ve savcılara 'yabancı dil' ve 'yüksek lisans' fırsatı
16 Mart 2021 15:39
İstanbul Valiliği: Görevli personelimiz uyarıldı
16 Mart 2021 14:58		 Azerbaycan'a kimlikle seyahat, 1 Nisan'da başlıyor
16 Mart 2021 14:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı12:56 - 'Görevimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak'12:53 - TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - 'Tüketicileri mağdur eden uygulamalarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'12:38 - AİHM, Sümerbank ve Etibank'ın eski genel müdürünün başvurularını reddetti
12:36 - Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama12:32 - Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti12:24 - Gün ortası döviz fiyatları12:20 - İmamoğlu'na 'Ordu Valisi'ne hakaretten' para cezası verildi12:12 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası12:03 - Çek-senet tefeciliğinden 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
12:00 - İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı11:55 - Cezaevinde işkence iddiaları asılsız çıktı11:53 - 'Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz'11:49 - 'Şahsım diplomasisinden tık diplomasisine terfi ettik'11:42 - 'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'
11:36 - Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Uşak'a nazar değdi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoza 1
Lukianos 1
paravan 3
nalça 1
hümayun 1
aşk cinneti 1
merdümgiriz 1
pişi 2
analiz 1
rachel corrie 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam