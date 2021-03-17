Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı
|17 Mart 2021 11:35
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Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesinden silahlı soygun gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki PTT şubesinde 4 Aralık 2020'de gerçekleşen 10 bin 400 liralık soygunun ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yüzlerce saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay sonrası PTT yakınlarındaki bir akrabalarının evine gittiklerini, aynı gün otobüsle İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.
Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, F.Y'yi Bursa'da (21), B.K'yi (21) ise İstanbul'da gözaltına aldı.
Şüphelilerin soygun sırasında üzerlerindeki giysileri çaldıkları, daha sonra boş bir arsada yaktıkları belirlendi.
Zanlıların, olay sonrası medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerini yakalanamadıkları için övünerek yakın arkadaşlarıyla paylaştıkları öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine 4 Aralık 2020'de gelen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultup kasadaki 10 bin 400 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı.
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