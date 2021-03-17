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Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
 17 Mart 2021 11:36
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Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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