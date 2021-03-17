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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını 2.785 liradan satılıyor
 17 Mart 2021 12:50
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.778,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 419,80420,00418,40418,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.767,002.788,002.757,002.778,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 383,00387,00381,60385,60
Lira(Tam) Ziynet 2.703,002.723,002.694,002.714,00
Yarım Ziynet 1.352,001.362,001.347,001.357,00
Çeyrek Ziynet 676,00681,00673,00678,00
Anadolu Ajansı
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