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'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'

"2020'de 50 bin şehit yakını ile 58 bin 700 gazi ailesi ziyaret edildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyaretlerde, şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu"
 17 Mart 2021 11:42
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'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek 2020'de 100 bini aşkın şehit yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ettiklerini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, şehit aileleri ve gaziler için yürüttükleri çalışmaları Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde daha da yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Aralarında sosyolog ve psikologların da olduğu Bakanlık çalışanlarının şehit yakınları ve gazilere düzenli ziyaretlerini salgın sürecinde de sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2020'de 50 bin şehit yakını ile 58 bin 700 gazi ailesi ziyaret edildi. 2017'den bu yana 245 bin 870 ev ve iş yeri ziyaretleriyle şehit yakınları ve gazilerle hemhal olundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyaretlerde şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu."

Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sosyal hayattan kopmalarını önlemek ve sosyal faaliyetlere katılımlarını sürdürmek adına da her türlü kolaylığı sağladıklarını aktararak şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz yararlanmaları için 2020'de 11 bin 400 vatandaşımız ücretsiz seyahat kartı aldı. 2014'ten bu yana 192 bin 974 adet ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine teslim ettik."

- 1595 şehit yakını, gazi ve yakını istihdam edildi

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının gelecek kaygısı yaşamamaları için 2020'de de kamu kurum ve kuruluşlarına istihdamlarını sağladıklarını belirten Selçuk, "Geçen yıl 1595 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ederken; 1995'ten bu yana 45 bin 151 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Selçuk, şehitlerin hatıralarının yaşatılması adına kamu kurum ve kuruluş binaları ile cadde, sokak, park ve benzeri alanlara 513'ü 2020'de olmak üzere 2017 yılından bu yana 2 bin 344 isimlendirme yapıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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