İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır ilişkileri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Akşener "Şahsım diplomasisinden tık diplomasisine terfi ettik" dedi.

Akşener, şöyle devam etti: "Bir tık altında sürecekmiş. Bir tık ne demek Sayın Erdoğan? Sisi'yle sen görüşmeyeceksin, bir tık altında Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Bir tık altında elçilik açmayacaksınız, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi için de "Sayın Erdoğan, bak şimdiden uyarıyorum. Damadın da hemen, her ay yeni bir paket açıklıyordu. Sonunda paket oldu" yorumunda bulundu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine terörist diyenler oldu. Bu ülkede, Andımızı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister.

Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette andımız okunmasın ister. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette andımız bilinmesin ister.

'Büyük Atatürk' dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette andımız hatırlanmasın ister. En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette andımızın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız.

Türk Devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir.