Cezaevinde işkence iddiaları asılsız çıktı
|17 Mart 2021 11:55
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Kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak "belediyeye kadrolu işçi alımında kontenjanının bulunduğunu, istediğini cezaevine attırdığını, istediklerini de cezaevinden çıkartabileceğini" söyleyerek yaklaşık 30 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle suç arkadaşlarıyla 26 Haziran 2020'de tutuklanan, daha sonra tahliyesine karar verilen Mehmet Sıddık M'nin "işkence gördüğü" iddiaları ve şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemede, şüphelide herhangi bir şiddet ve işkence izine rastlanmadığı doktor raporuyla tespit edildi. Bunun üzerine Başsavcılıkça "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildi.
Öte yandan, Mehmet Sıddık M'nin tahliye edildikten 3 gün sonra kendisini aldattığı bahanesiyle eşi G.G.M ile kızı N.M'ye şiddet uyguladığı ortaya çıktı.
G.G.M'nin şikayeti üzerine 1 ay evden uzaklaştırma cezası verilen zanlı hakkında kamu davası açıldı.
Bu kapsamda sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
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