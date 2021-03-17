Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|17 Mart 2021 12:12
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir S. ile avukatı katıldı.
Sanık Bekir S, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
ByLock kullanmadığını savunan sanık, "Eğer kullanmış olsaydım bunun bir karşılığı olması lazım, birisiyle iletişime geçmem gerekirdi ancak bu tespit edilememiştir. Bu nedenlerle beraatimi talep ederim." dedi.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığı ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bekir S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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