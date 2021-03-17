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Engelli vatandaşa işkence gibi uygulama

Yalova'da karayolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Tekerlekli sandalyeli bir engellinin onlarca merdiveni bir yanda akülü aracını taşıyıp bir taraftan da korkuluklara tutunarak çıkmaya çalışma anları görenlerin yüreğini parçaladı. Bölge sakinleri, asansörün bir an önce tamir edilerek açılmasını istiyor.
 17 Mart 2021 12:36
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Yalova-Kocaeli karayolu, Çiftlikköy ilçesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne ait üst geçidin asansörünün çalışmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Çiftlikköy ilçesinin içinden geçen kara yolunda bulunan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Sahil Mahallesi'ne bağlantı kurulan üstgeçit 2019 yılında tamamlanmıştı. Vatandaşlar, yapıldığı tarihten bu yana düzenli çalışmayan ve bozuk olan üstgeçitteki engelli asansörünün bir an önce yapılmasını istedi. Karşıya geçmek için üst geçidi kullanırken asansör olmadığı için binbir güçlük çeken tekerlekli sandalyeli bir engellinin zor anları ise kameraya yansıdı.

Vatandaşlar; engelli ve yaşlıların zorluk çektiğini belirterek yetkililerden sıkıntının çözümünü istedi. Vatandaşlar, "Hiç olmazsa yaşlılarımız engellilerimiz biniyordu. Bence kapatılmaması gerekiyordu. Engelliler için her türlü imkan sağlanması gerekiyor. Engelliler zaten her şeye muhtaç insanlardır. Bu asansör yapıldığından beri bozuk, gelip yapıyorlar yine bozuluyor" dediler.
İhlas Haber Ajansı
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