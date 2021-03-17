'Tüketicileri mağdur eden uygulamalarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'
Ticaret Bakanı Pekcan, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.
|17 Mart 2021 12:43
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"ne katıldı.
Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu
17 Mart 2021 10:43
|Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
17 Mart 2021 09:10
|Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı
17 Mart 2021 09:09
|Kuyumcular kamu bankalarına 500 gr altın yatıracak
17 Mart 2021 08:01
|Bitcoin'de sert düşüş! 54 bin dolara geriledi
16 Mart 2021 23:22
|THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
16 Mart 2021 22:36
|1 milyon 300 bin yabancı sağlık turizminde Türkiye'yi seçti
16 Mart 2021 22:12
|Japonya'dan Türkiye'ye 14 milyon dolarlık destek
16 Mart 2021 22:05
|Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı
16 Mart 2021 20:44
|Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı
16 Mart 2021 19:45