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'Tüketicileri mağdur eden uygulamalarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Ticaret Bakanı Pekcan, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.
 17 Mart 2021 12:43
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'Tüketicileri mağdur eden uygulamalarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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