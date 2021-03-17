1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu

"Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır
 17 Mart 2021 12:53
+Aa- Yazdır
TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulanması kararını değerlendirdi.

Söz konusu uygulamayla hem vatandaşın hem de esnafın rahat bir nefes alacağına işaret eden Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyoruz. Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır. Tavan fiyat ile enflasyon düşer ve vatandaşın cebi rahatlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın
17 Mart 2021 14:20		 Fransız ineği güldü, Türk işçisi ağlıyor
17 Mart 2021 07:10
İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
16 Mart 2021 14:14		 Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir
16 Mart 2021 08:48
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
15 Mart 2021 08:49		 TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'genel kurul' açıklaması
14 Mart 2021 13:59
Kahveci, sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi
13 Mart 2021 17:49		 Sağlık-Sen sağlıkçıların sorunlarının çözülmesini istedi
13 Mart 2021 11:49
İş dünyası, Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reformları'nı değerlendirdi
12 Mart 2021 20:40		 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ekonomi Reform Paketi'ne destek
12 Mart 2021 17:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:45 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı14:43 - Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü14:40 - Yeni zırhlılar yolda: Yurt dışında da çok ilgi görecek14:36 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor14:32 - Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor14:29 - FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis
14:20 - Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın14:16 - Enver Aysever gözaltına alındı14:15 - Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası14:11 - Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı14:00 - Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanabilir mi?13:58 - Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek
13:53 - Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor13:45 - Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı13:30 - Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor13:25 - KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin13:24 - Taziye yemeğinde 21 kişi korona oldu, 80 kişi karantinada
13:19 - Akşener: Mısıra niye küstük şimdi niye barışıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Uşak'a nazar değdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
frankenstein 1
rachel corrie 1
Lukianos 1
mührü süleyman 3
tufal 2
germiyan 1
bir babanın iğrenç paylaşımı 5
Hatem 1
tembihleme 1
zeyrek otu 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam