Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
|17 Mart 2021 12:58
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen R.G. yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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