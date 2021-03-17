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Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
 17 Mart 2021 12:58
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Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen R.G. yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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