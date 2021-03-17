1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Su: Bulaşların en büyük kaynağı ev ziyareti ve ev oturmaları

Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlardan ev ziyaretlerini ertelemesini isteyerek, "Çünkü bulaşların ilimiz açısından en büyük kaynağı ev içi bulaşlar. Yani bu ya ev ziyaretleriyle ya da evlerde oturmalarla gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu konuya dikkat etmelerini istiyorum" dedi.
 17 Mart 2021 13:05
+Aa- Yazdır
Vali Su: Bulaşların en büyük kaynağı ev ziyareti ve ev oturmaları

Turuncu kategoride yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte korona virüs denetimleri de sürüyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusun bu haftada 81 ilde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinin Mersin ayağı, Vali Ali İnsan Su başkanlığında, kentin en işlek caddelerinden biri olan GMK Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Su'ya, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti. Cadde üzerinde özellikle lokantaları denetleyen Vali Su, lokantalardaki masa düzeni, alınan hijyen önlemleri ve uyarı yazıları üzerinde durdu. Lokanta işletmecilerine, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Su, kurallara uyulduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Su, toplu taşıma araçlarına da binerek hem şoförleri hem de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"6 binin üzerinde personelle denetim yapıyoruz"

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de bugün denetimlere devam ettiklerini söyledi. Mersin'in halen turuncu kategoride olduğunu hatırlatan Su, "İnşallah kurallara uyduğumuz sürece sarıya doğru, maviye doğru gideceğiz. Hedefimiz maviye girmektir. Bu çerçevede denetimlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 6 binin üzerinde personelle bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Tabiki bu denetimlerle vatandaşlarımızda farkındalığı, duyarlılığı oluşturmamız gerekiyor. Genelde gördüğüm itibariyle vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Dükkanlarda belirlediğimiz hijyen kurallarına uyulmuş, vatandaşlarımız maskeli. Bu da memnuniyet verici. Kurullara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah uymaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bulaşın en büyük kaynağı ev ziyaretleri"

Alanda denetimleri sürdürdüklerini vurgulayan Su, "Ancak ev içi, ev ziyaretleri konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyorum. Bu konularda biraz kendimizi kısıtlayabilirsek zannediyorum daha da başarılı olacağız. Vatandaşlarımız ev gezmelerini biraz ötelemelerini istiyorum. Çünkü bulaşların ilimiz açısından en büyük kaynağı ev içi bulaşlar. Yani bu ya ev ziyaretleriyle ya da evlerde oturmalarla gerçekleşiyor. Bu anlamda bu konuya özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Buna da dikkat edersek çarşı, pazar, meydanlarda zaten biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Dükkanlarda kurallara uyuyor. Tüm vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak çok kısa bir zamanda pandeminin üstesinden geleceğiz ve maviye döneceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi
17 Mart 2021 14:49		 Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı
17 Mart 2021 14:11
Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor
17 Mart 2021 13:53		 Vali uyardı: Ummadığımız bir artışla karşı karşıyayız
17 Mart 2021 13:14
Rize'de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi
17 Mart 2021 09:46		 Çubuk Karagöl normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
16 Mart 2021 23:49
'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
16 Mart 2021 21:52		 Pendik ve Kartal sahilindeki 'kirliliğin'' sırrı çözüldü
16 Mart 2021 20:56
Hatalı sollamayla drift yaptı; trafiği böyle tehlikeye attı
16 Mart 2021 20:18		 Paylaşılamayan kanyon: 41 yıl sonra çözüldü
16 Mart 2021 18:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:45 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı14:43 - Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü14:40 - Yeni zırhlılar yolda: Yurt dışında da çok ilgi görecek14:36 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor14:32 - Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor14:29 - FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis
14:20 - Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın14:16 - Enver Aysever gözaltına alındı14:15 - Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası14:11 - Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı14:00 - Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanabilir mi?13:58 - Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek
13:53 - Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor13:45 - Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı13:30 - Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor13:25 - KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin13:24 - Taziye yemeğinde 21 kişi korona oldu, 80 kişi karantinada
13:19 - Akşener: Mısıra niye küstük şimdi niye barışıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Uşak'a nazar değdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zuhurat 2
salmak 3
analiz 1
bakış atmak 1
kimono 1
yalın kılıç 1
küskünüm 1
paravan 4
yerim ben seni 1
dingoz 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam