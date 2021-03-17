Vali uyardı: Ummadığımız bir artışla karşı karşıyayız
|17 Mart 2021 13:14
|+Aa- Yazdır
Vali Ayaz ve beraberindekiler, Necip Fazıl Kısakürek Sokak esnafını ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti.
Ayaz, denetleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç ummadıkları vaka artışıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Vaka artışının devam ettiğini, 2 ayda gelinen yolu 2 haftada geri gittiklerini dile getiren Ayaz, "Hastaneye onun yansıması yavaş yavaş olacak. Vefat sayımız 325 oldu. Onun için tekrar tüm Türkiye'de olduğu gibi sahadayız ama vatandaşlarımızdan tekrar tedbir, tedbir, tedbir istiyoruz." dedi.
Salgının henüz bitmediğine, normalleşmenin yanlış anlaşıldığına vurgu yapan Ayaz şunları kaydetti:
"Psikolojik olarak virüsün bittiği ile ilgili bir kanı oluştuğu kanaatindeyiz. Çok yanlış. Daha önümüzde yürüyeceğimiz aylarca yol var. Onun için lütfen daha fazla can kaybı görmek, yaşamak istemiyoruz. Tedbirlere uyum istiyoruz. Şimdi tekrardan esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Ama dediğim gibi hepimizin çok dikkatli olması gerekmekte."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi
17 Mart 2021 14:49
|Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı
17 Mart 2021 14:11
|Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor
17 Mart 2021 13:53
|Vali Su: Bulaşların en büyük kaynağı ev ziyareti ve ev oturmaları
17 Mart 2021 13:05
|Rize'de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi
17 Mart 2021 09:46
|Çubuk Karagöl normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
16 Mart 2021 23:49
|'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
16 Mart 2021 21:52
|Pendik ve Kartal sahilindeki 'kirliliğin'' sırrı çözüldü
16 Mart 2021 20:56
|Hatalı sollamayla drift yaptı; trafiği böyle tehlikeye attı
16 Mart 2021 20:18
|Paylaşılamayan kanyon: 41 yıl sonra çözüldü
16 Mart 2021 18:15