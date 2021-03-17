1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
 17 Mart 2021 13:58
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası geçtiğimiz gün 62'ncisi düzenlenen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile bir toplantıda çözüm bulmak gerçekçi olmaz, görüşmeler sürecek" derken "Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DE HAKÇA PAYLAŞIM VURGUSU

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN YETKİLİLERİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.

Görüşmelere, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası
17 Mart 2021 14:15		 Akşener: Mısıra niye küstük şimdi niye barışıyoruz
17 Mart 2021 13:19
'Görevimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak'
17 Mart 2021 12:56		 'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'
17 Mart 2021 11:42
Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz
17 Mart 2021 10:56		 Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
17 Mart 2021 06:50
Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı
17 Mart 2021 00:46		 17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Mart 2021 00:02
Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı
16 Mart 2021 23:19		 'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'
16 Mart 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:49 - Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi14:45 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı14:43 - Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü14:40 - Yeni zırhlılar yolda: Yurt dışında da çok ilgi görecek14:36 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor14:32 - Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor
14:29 - FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis14:20 - Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın14:16 - Enver Aysever gözaltına alındı14:15 - Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası14:11 - Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı14:00 - Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanabilir mi?
13:58 - Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek13:53 - Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor13:45 - Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı13:30 - Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor13:25 - KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
13:24 - Taziye yemeğinde 21 kişi korona oldu, 80 kişi karantinada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Uşak'a nazar değdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyalekt 1
Kabe 1
ibibik 1
konsantre olmak 3
Paul anka 1
mührü süleyman 3
analiz 1
nalça 1
elekçi 2
işkembeden sallamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam