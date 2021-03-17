Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı
|17 Mart 2021 14:11
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Sağlık Bakanlığının 2 Mart'ta açıkladığı illere göre vaka sayılarında 100 binde 18,40 ile "düşük riskli" kategoriye giren Uşak'ta 6 Mart'ta ulaşılan 100 binde 10,83 vaka oranı, dün açıklanan yeni verilerde 100 binde 19,22'ye yükseldi.
İlde İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim uygulaması yapıldı.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere Atapark bölgesi ve diğer işlek bölgelerde, iş yeri, toplu ulaşım araçları, semt pazarları ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.
Maske ve sosyal mesafe uyarılarının yapıldığı kentte vatandaşlardan kalabalık oluşturmamaları isteniyor.
İsmet Paşa Caddesi'nde büfe işleten Hasan Sevgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka sayılarında yaşanan artışa esnaf olarak üzüldüklerini söyledi.
Geçen haftalarda örnek konumda bulunan kentte giderek yükselen vaka sayılarıyla kaygının yeniden arttığını anlatan Sevgen, "Döner taktığımız ocağın karşısında, bu sıcaklığa rağmen maskemi takıyorum. İnsanlar dikkatli olmalı. Kurallara uymayanlara gerçekten çok üzülüyorum. Tüm yetkililer bizim için uğraşıyor. Bir an önce bu süreçten kurtulalım diye mücadele ediyor." dedi.
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