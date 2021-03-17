Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası
|17 Mart 2021 14:15
|+Aa- Yazdır
Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaş'ın, deniz ve doğası iç içe; Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.
Kaş'ın doğası gereği yapılaşma sıkıntısı yaşanan, yeni konut üretmede de zorluk çekilen bir bölge olduğuna işaret eden Arı, "Yıllardır bürokratlar, memurlar Kaş'a tayin olduğunda konaklayacak yer sıkıntısı çeker, bu nedenle Kaş'ta görev yapmaktan çekinirler. Çünkü konut sıkıntısı vardır. Memurların bu sıkıntısını ciddi ölçüde gideren bir özel idareye ait kaymakamlık lojmanı vardı. Hem kaymakamın evinin bulunduğu hem de özel idareye ait altı daireden ibaret bir lojman binası." diye konuştu.
Arı, 12 Şubat 2020'de başlayan bir süreçle, o dönemde görev yapan Kaş Kaymakamı'nın yapıların eskidiğini ileri sürerek kaymakamlık lojmanlarının satılmasını ya da takas edilmesini Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına önerdiğini, bakanlıktan onay aldığını söyledi.
Taşınmazların, Kaş'ta bulunan iki villayla takas işlemine tabi tutulmak istendiğini ifade eden Arı, "İki taşınmaz yönünden de bedel tespitleri yapılır ve sonuçta lojmanlar yönünden 8 milyon 70 bin TL bir bedel, iki villa yönündense 6 milyon 807 bin TL'lik bir bedel takdir edilir." dedi.
Kaymakamlık lojmanı ile iki villanın takas işlemine tabi tutulduğunu, kamuoyunun tepki göstermesi üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının alelacele takasla alınan iki villayı satışa çıkardığını belirten Arı, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesinin sadece saray anlayışının devamı niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Arı, bir an önce bu işlemleri gerçekleştiren bürokratlar hakkında soruşturma açılmasını da istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek
17 Mart 2021 13:58
|Akşener: Mısıra niye küstük şimdi niye barışıyoruz
17 Mart 2021 13:19
|'Görevimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak'
17 Mart 2021 12:56
|'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'
17 Mart 2021 11:42
|Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz
17 Mart 2021 10:56
|Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
17 Mart 2021 06:50
|Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı
17 Mart 2021 00:46
|17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Mart 2021 00:02
|Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı
16 Mart 2021 23:19
|'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'
16 Mart 2021 23:08