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Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan kaymakamlık lojmanının, iki villa ile takas edildiğini ifade ederek, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesi sadece saray anlayışının devamı niteliğindedir." dedi.
 17 Mart 2021 14:15
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Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası

Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaş'ın, deniz ve doğası iç içe; Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaş'ın doğası gereği yapılaşma sıkıntısı yaşanan, yeni konut üretmede de zorluk çekilen bir bölge olduğuna işaret eden Arı, "Yıllardır bürokratlar, memurlar Kaş'a tayin olduğunda konaklayacak yer sıkıntısı çeker, bu nedenle Kaş'ta görev yapmaktan çekinirler. Çünkü konut sıkıntısı vardır. Memurların bu sıkıntısını ciddi ölçüde gideren bir özel idareye ait kaymakamlık lojmanı vardı. Hem kaymakamın evinin bulunduğu hem de özel idareye ait altı daireden ibaret bir lojman binası." diye konuştu.

Arı, 12 Şubat 2020'de başlayan bir süreçle, o dönemde görev yapan Kaş Kaymakamı'nın yapıların eskidiğini ileri sürerek kaymakamlık lojmanlarının satılmasını ya da takas edilmesini Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına önerdiğini, bakanlıktan onay aldığını söyledi.

Taşınmazların, Kaş'ta bulunan iki villayla takas işlemine tabi tutulmak istendiğini ifade eden Arı, "İki taşınmaz yönünden de bedel tespitleri yapılır ve sonuçta lojmanlar yönünden 8 milyon 70 bin TL bir bedel, iki villa yönündense 6 milyon 807 bin TL'lik bir bedel takdir edilir." dedi.

Kaymakamlık lojmanı ile iki villanın takas işlemine tabi tutulduğunu, kamuoyunun tepki göstermesi üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının alelacele takasla alınan iki villayı satışa çıkardığını belirten Arı, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesinin sadece saray anlayışının devamı niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Arı, bir an önce bu işlemleri gerçekleştiren bürokratlar hakkında soruşturma açılmasını da istedi.

Anadolu Ajansı
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