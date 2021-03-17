Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın
|17 Mart 2021 14:20
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TBB'den yapılan açıklamada, Feyzioğlu'nun, yasama ve yürütme organı yetkililerine bir yazı yazarak, fiili haciz uygulaması sırasında kolluk tarafından güvenliğin sağlanması için yasal düzenleme yapılmasını istediği bildirildi.
Feyzioğlu, avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği Kocaeli Gebze'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattığı yazısını, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Adalet Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına gönderdi.
Yazısında hayatını kaybeden Arslan için "şehit" ifadesini kullanan Feyzioğlu, "Malumunuz olduğu üzere fiili haciz uygulamalarında avukatlar ve icra memurları sıklıkla şiddete uğramakta, ölüm ve ağır yaralanmalar gibi elim ve vahim olaylar yaşanmaktadır. En son olarak 27 yaşındaki gencecik bir meslektaşımız avukat Ersin Arslan, yargı görevini icra ederken, haciz mahallinde borçlu tarafından silahla vurularak şehit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
- "Bu şiddet muhakkak önlenmelidir"
Avukatların, icra memurlarının ve haciz mahallindekilerin can güvenliğinin devletin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Haciz mahallerinde yaygınlaşan ve adeta sıradanlaşan bu şiddet muhakkak önlenmelidir. Meslektaşlarımızın ve ilgili herkesin hayatı korunmalıdır. Özel bazı hallerde fiili hacze kolluk ile birlikte gidilmesine ilişkin uygulama, yaygınlaşan şiddet karşısında yeterliliğini çoktan yitirmiştir. Talebimiz, süratle bir kanuni düzenleme yapılarak her fiili haciz uygulaması sırasında kolluk tarafından güvenliğin haciz mahallinde sağlanması ve böylece avukatlar ile haciz mahallerindeki herkesin can güvenliğinin sağlanmasıdır."
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