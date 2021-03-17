FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis
|17 Mart 2021 14:29
|+Aa- Yazdır
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Ö. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2012'de adli ve idari yargı sınavı öncesi Ankara'da FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri"nde kaldığının belirlendiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı görevindeyken meslekten ihraç edildiğini belirterek, E.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık E.Ö. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben adli ve idari yargı sınavına FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde hazırlanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
17 Mart 2021 12:58
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
17 Mart 2021 12:12
|Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Mart 2021 11:36
|Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 11:35
|12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı
17 Mart 2021 10:23
|İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 09:47
|İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 07:23
|İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyon
17 Mart 2021 03:11
|Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
16 Mart 2021 17:15
|FETÖ'den aranan emekli polis memuru Malatya'da yakalandı
16 Mart 2021 16:43