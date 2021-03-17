1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğinden yola çıkarak, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirledi.
 17 Mart 2021 14:36
+Aa- Yazdır
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Bölgedeki Ordu, Amasya ve Rize ise en çok vaka azalan iller arasında açıklandı.

FİLYASYON EKİPLERİ TESPİT ETTİ

'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de filyasyon ekipleri vakaların analizini yaptı. Vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirlendi. İz süren ekipler aile içi bulaş dışında, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığı saptandı. Vakların 'açık hava' düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.

RİZE VALİSİ: İÇ İÇE SOSYAL YAŞAM ALIŞKANLIĞI VAR

Rize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz insanının sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığı olduğunu belirterek "Acıyı, sevinci hep beraber yaşama, paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.

PROF. DR. AYDIN: AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLENMEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da Karadeniz'de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini belirterek, "Karadeniz'de mutant virüsün yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız. Bölge için ek tedbirler de alınmalı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü
17 Mart 2021 14:43		 Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor
17 Mart 2021 13:30
Bilim Kurulu Üyesi: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir
17 Mart 2021 11:06		 Milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti
17 Mart 2021 10:30
Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi
17 Mart 2021 10:01		 Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3. dalganın içinde
17 Mart 2021 09:58
Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallede yaşayanlar kızılcık hoşafı içiyor
17 Mart 2021 09:45		 Antalya-Denizli karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
17 Mart 2021 09:25
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
17 Mart 2021 09:08		 2 doz aşı olana karantina yok
17 Mart 2021 08:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:49 - Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi14:45 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı14:43 - Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü14:40 - Yeni zırhlılar yolda: Yurt dışında da çok ilgi görecek14:36 - Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor14:32 - Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor
14:29 - FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis14:20 - Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın14:16 - Enver Aysever gözaltına alındı14:15 - Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası14:11 - Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı14:00 - Proje okulunda iken istifa eden yönetici bu okula öğretmen olarak atanabilir mi?
13:58 - Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek13:53 - Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor13:45 - Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı13:30 - Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor13:25 - KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
13:24 - Taziye yemeğinde 21 kişi korona oldu, 80 kişi karantinada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Uşak'a nazar değdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kütüphane 1
bursaspor tesislerinde elektrik ve doğalgazın kesilmesi 5
füru 1
bahur 1
sağaltmak 1
Başsız at 1
nalça 1
höykürmek 1
elvan 1
potin 2
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam