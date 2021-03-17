Niğde Valisi: Kırmızı kategoriye çıkmamız an meselesi
|17 Mart 2021 14:49
|+Aa- Yazdır
Vali Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu'nun katıldığı denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi. Niğde'nin tekrar kapanma dönemine girme ihtimali bulunduğunu belirten Vali Şimşek, "Denetimlerimizi hafta boyunca yapıyoruz. Bundan sonrada yoğun bir şekilde dinamik denetimlerimiz devam edecek. Ancak buna rağmen ilimizdeki vaka sayıları yükseliyor. Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken bir alt sarı kategoriye inmek isterken maalesef şuanda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı. Artık vatandaşlarımızın büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve kurallara tam anlamıyla uyması gerekiyor. Aksi takdirde bütün kazanımlarımızı kaybedip tekrar en yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe bu kuralları kişiselleştirdiği müddetçe inanıyorum ki biz daha alt kategorilere geçebiliriz. Bunu yapmadığımı takdirde kurallara uyulmadığı takdirde bunun zararını tüm Niğde olarak çekeceğiz. Esnaflarımız çekecek. İşyerlerimiz çekecek. Tekrar kapanma dönemine girme ihtimalimiz var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın ricamız kurallara uyması" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hastane bahçesinde kafatası bulundu
17 Mart 2021 14:52
|Düşük riskli ilde vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı
17 Mart 2021 14:11
|Kayseri Valisi: 'Canım sıkıldı' diye sokağa çıkılıyor
17 Mart 2021 13:53
|Vali uyardı: Ummadığımız bir artışla karşı karşıyayız
17 Mart 2021 13:14
|Vali Su: Bulaşların en büyük kaynağı ev ziyareti ve ev oturmaları
17 Mart 2021 13:05
|Rize'de 'risk azaltma' planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedeni belirlendi
17 Mart 2021 09:46
|Çubuk Karagöl normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
16 Mart 2021 23:49
|'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
16 Mart 2021 21:52
|Hatalı sollamayla drift yaptı; trafiği böyle tehlikeye attı
16 Mart 2021 20:18
|Paylaşılamayan kanyon: 41 yıl sonra çözüldü
16 Mart 2021 18:15