1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB aşı sertifikasında ilk adımı attı

AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada Kovid-19 aşısı bilgileri, PCR veya antijen test sonucu ile hastalığı geçirenlerin antikor düzeyine dair belge bulunacak.
 17 Mart 2021 15:05
+Aa- Yazdır
AB aşı sertifikasında ilk adımı attı

Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme hazırladı.

Buna göre aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 PCR veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB tarafından onaylananlar şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Johnson and Johnson dışındaki aşılar yıl başından bu yana AB ülkelerinde uygulanıyor.

Ancak Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler bir süredir bunlar dışında Rusya ve Çin'de üretilen aşıları da kullanıyor. Rusya'nın Sputnik V aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci devam ediyor. Üretici firmanın başvuru yapması ve onay çıkması halinde yaz aylarında Sputnik V aşısının da AB'de kullanılması ihtimali bulunuyor.

AB Komisyonunun "Dijital Yeşil Sertifika" adını verdiği, "aşı pasaportu" veya "Kovid kartı" olarak da bilinen belge kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

AB ülkelerinde yaşayanlara ücretsiz verilecek olan sertifikada bir QR kodu bulunacak. Bu kodla sertifikanın gerçekliği ve güvenliği sağlanacak. AB Komisyonu, sertifikanın tüm AB ülkelerinde doğrulanabileceği bir yazılım geliştirecek.

Bu sertifikaya sahip olanlara seyahatlerde ne tür kısıtlamaların kaldırılacağına AB ülkeleri kendileri karar verecek. Sertifikanın uluslararası karşılıklı tanınırlığı için çalışmalar yapılacak. Belge, düzenlenen ülkenin dilinde ve İngilizce olarak hazırlanacak.

Bir üye ülke sertifikası olanlara karantina veya test gibi uygulamalara devam ederse bu durumu AB Komisyonuna ve diğer üye ülkelere bildirmek ve nedenlerini izah etmek zorunda olacak.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Sertifikayı AB'ye üçüncü ülkelerden seyahat edecek kişilerin de alması mümkün olabilecek. Şu anda sadece zorunlu seyahatlere izin verilen AB ülkelerine gitmek isteyen bir kişi, gideceği ülkeye gerekli belgelerini sunduktan sonra aşı sertifikası talep edebilecek. Belgeleri değerlendiren ülke sertifikayı verip vermemeye yetkili olacak.

Gelecek aylarda üçüncü bir ülkenin düzenlediği benzer bir uluslararası aşı sertifikasının AB tarafından tanınması da mümkün olabilecek. Böyle bir belgenin tanınmasında AB'nin sertifikasındaki aynı şartları karşılamasına bakılacak. Başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılması gerekecek ancak AB ülkeleri kendileri de hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.

Sertifikanın yaza kadar hazırlanması planlanıyor. Bunun için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayı gerekiyor. Ayrıca üye ülkelerin teknik altyapıyı hızlıca hazırlaması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu
17 Mart 2021 10:46		 Suriye'de kampta suikast kabusu: Üç ayda 37 cinayet
17 Mart 2021 06:40
AB Komisyonu: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın
16 Mart 2021 21:34		 AB, Rus aşısına yöneliyor
16 Mart 2021 19:26
Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı
16 Mart 2021 19:15		 Avrupa ülkeleri, DSÖ'nün kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu
16 Mart 2021 16:18
AstraZeneca korkusu sardı
16 Mart 2021 07:20		 Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın faydaları risklerinden fazla
15 Mart 2021 22:52
DSÖ: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok
15 Mart 2021 21:46		 NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
15 Mart 2021 19:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - DİB Başkanı Erbaş'ın korona tedavisi tamamlandı16:21 - Emniyetten 'Andımız Var Operasyonu' açıklaması: Tamamen tesadüf16:14 - Meclis'te 39 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor16:11 - Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı16:05 - MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak15:59 - 'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
15:52 - Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı15:44 - 'Kırmızı' kategorideki ilde her muhtarın yanına bir güvenlik görevlisi15:38 - Çok yüksek riskli ilde MOBESE'den maske ve mesafe cezası15:28 - Hacizde öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı15:26 - Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü15:25 - 200 haneli köyde yangın: 17 ev yandı
15:22 - Enver Aysever serbest bırakıldı15:13 - TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yerli otomobil çalışmalarını anlattı15:11 - Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz15:05 - AB aşı sertifikasında ilk adımı attı14:58 - İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor
14:52 - Hastane bahçesinde kafatası bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pikolo 1
sabit fikirli 1
andımız 1
iplemek 1
afşın 1
poğaça 1
bezir yağı 1
konsantrasyon 2
çanakkale geçilmez 1
köni-tüz 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam