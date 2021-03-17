1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz, kalkamadı da. Oluşan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek hiç kimseye fayda sağlamaz.
 17 Mart 2021 15:11
+Aa- Yazdır
Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Andımız" tartışmaları üzerinden oluşan gündemin ciddi manada endişe verici olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın, emperyalizmin gerçekleştirmek istediği menfur emellerin karşısında "Çanakkale ruhu" ile durabileceğini belirtti.

"Andımız" ile ilgili tartışmalara değinen Karamollaoğlu, "Andımız tartışmaları üzerinden oluşan gündem ciddi manada endişelendiriyor. Meselemiz dürüstlüğü, doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Yoksa her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz, kalkamadı da. Oluşan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek hiç kimseye fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, iktidarın adalet ve ekonomide reform yapılacağı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hem 'durumumuz adaletten ekonomiye her konuda çok iyi' hem de 'aynı konularda reform yapacağız' diyen bir başka iktidara kolay kolay rastlanmaz." dedi.

- "Türkiye'nin problemi kanunlar ve anayasa değil"

Karamollaoğlu, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Siz adaleti sağlamak istediniz de önünüzü kesen bazı anayasa maddeleri ve kanunlar mı var? Siz fabrikalar kurmak, istihdamı artırmak, Türkiye'yi zenginleştirmek istediniz de önünüze hangi engeller çıktı, hangi kanun maddeleri sizin bu adımları atmanıza mani oldu? Emekliye, işçiye açlık sınırının üstünde bir ücret vermek istediniz de anayasanın hangi maddelerine takıldınız? Türkiye'nin problemi kanunlar ve anayasa değil, yöneticilerin zihniyetidir."

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için fitre bedelini 28 lira olarak belirlediğine işaret eden Karamollaoğlu, "Bu rakam nasıl belirlendi? 2020'de enflasyon yüzde 15 civarında. Eğer bu rakam dikkate alınırsa fitre bedelinin en az 31 lira olması gerekiyor. Mutfak enflasyonuna göre ise fitre rakamının 34 lira olması gerek." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin aylık fitre bedelinin 3 bin 360 lira olduğunu, bu rakamın enflasyon dikkate alınarak belirlenmesi halinde 3 bin 720, mutfak enflasyonunun dikkate alınarak hesaplanması halinde ise 4 bin 80 lira olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te 39 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor
17 Mart 2021 16:14		 MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak
17 Mart 2021 16:05
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
17 Mart 2021 15:26		 Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası
17 Mart 2021 14:15
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek
17 Mart 2021 13:58		 Akşener: Mısıra niye küstük şimdi niye barışıyoruz
17 Mart 2021 13:19
'Görevimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak'
17 Mart 2021 12:56		 'Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyoruz'
17 Mart 2021 11:42
Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz
17 Mart 2021 10:56		 Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
17 Mart 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - DİB Başkanı Erbaş'ın korona tedavisi tamamlandı16:21 - Emniyetten 'Andımız Var Operasyonu' açıklaması: Tamamen tesadüf16:14 - Meclis'te 39 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor16:11 - Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı16:05 - MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak15:59 - 'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
15:52 - Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı15:44 - 'Kırmızı' kategorideki ilde her muhtarın yanına bir güvenlik görevlisi15:38 - Çok yüksek riskli ilde MOBESE'den maske ve mesafe cezası15:28 - Hacizde öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı15:26 - Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü15:25 - 200 haneli köyde yangın: 17 ev yandı
15:22 - Enver Aysever serbest bırakıldı15:13 - TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yerli otomobil çalışmalarını anlattı15:11 - Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz15:05 - AB aşı sertifikasında ilk adımı attı14:58 - İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor
14:52 - Hastane bahçesinde kafatası bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pikolo 1
sabit fikirli 1
andımız 1
iplemek 1
afşın 1
poğaça 1
bezir yağı 1
konsantrasyon 2
çanakkale geçilmez 1
köni-tüz 1
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam