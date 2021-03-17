Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Andımız" tartışmaları üzerinden oluşan gündemin ciddi manada endişe verici olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın, emperyalizmin gerçekleştirmek istediği menfur emellerin karşısında "Çanakkale ruhu" ile durabileceğini belirtti.

"Andımız" ile ilgili tartışmalara değinen Karamollaoğlu, "Andımız tartışmaları üzerinden oluşan gündem ciddi manada endişelendiriyor. Meselemiz dürüstlüğü, doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Yoksa her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz, kalkamadı da. Oluşan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek hiç kimseye fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, iktidarın adalet ve ekonomide reform yapılacağı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hem 'durumumuz adaletten ekonomiye her konuda çok iyi' hem de 'aynı konularda reform yapacağız' diyen bir başka iktidara kolay kolay rastlanmaz." dedi.

- "Türkiye'nin problemi kanunlar ve anayasa değil"

Karamollaoğlu, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Siz adaleti sağlamak istediniz de önünüzü kesen bazı anayasa maddeleri ve kanunlar mı var? Siz fabrikalar kurmak, istihdamı artırmak, Türkiye'yi zenginleştirmek istediniz de önünüze hangi engeller çıktı, hangi kanun maddeleri sizin bu adımları atmanıza mani oldu? Emekliye, işçiye açlık sınırının üstünde bir ücret vermek istediniz de anayasanın hangi maddelerine takıldınız? Türkiye'nin problemi kanunlar ve anayasa değil, yöneticilerin zihniyetidir."

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için fitre bedelini 28 lira olarak belirlediğine işaret eden Karamollaoğlu, "Bu rakam nasıl belirlendi? 2020'de enflasyon yüzde 15 civarında. Eğer bu rakam dikkate alınırsa fitre bedelinin en az 31 lira olması gerekiyor. Mutfak enflasyonuna göre ise fitre rakamının 34 lira olması gerek." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin aylık fitre bedelinin 3 bin 360 lira olduğunu, bu rakamın enflasyon dikkate alınarak belirlenmesi halinde 3 bin 720, mutfak enflasyonunun dikkate alınarak hesaplanması halinde ise 4 bin 80 lira olacağını kaydetti.