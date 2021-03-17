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200 haneli köyde yangın: 17 ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde yangın çıktı. 20'ye yakın evin yangından etkilendiği belirtiliyor.
 17 Mart 2021 15:25
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor. 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü.

Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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