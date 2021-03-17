Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
200 haneli köyde yangın: 17 ev yandı
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde yangın çıktı. 20'ye yakın evin yangından etkilendiği belirtiliyor.
|17 Mart 2021 15:25
|+Aa- Yazdır
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor. 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü.
Yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin çalışması sürerken, yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hacizde öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
17 Mart 2021 15:28
|Samsun'da feci kaza: Yol kenarında bekleyen kızı öldü, anne ağır yaralı
17 Mart 2021 13:45
|AİHM, Sümerbank ve Etibank'ın eski genel müdürünün başvurularını reddetti
17 Mart 2021 12:38
|Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
17 Mart 2021 12:32
|İmamoğlu'na 'Ordu Valisi'ne hakaretten' para cezası verildi
17 Mart 2021 12:20
|Çek-senet tefeciliğinden 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
17 Mart 2021 12:03
|İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
17 Mart 2021 12:00
|Cezaevinde işkence iddiaları asılsız çıktı
17 Mart 2021 11:55
|İlkokul öğretmelerinin bulunduğu araç kaza yaptı
17 Mart 2021 11:33
|Spor salonunda 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı
17 Mart 2021 11:22