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Hacizde öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.
|17 Mart 2021 15:28
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Arslan, için Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Arslan'ın babası Bahri Aslan, yakınları ve avukatlar katıldı.
Arslan'ın cenazesi Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
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