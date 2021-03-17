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Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için evine gelen avukatı silahla öldüren zanlı tutuklandı.
 17 Mart 2021 15:52
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Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

Haciz işlemleri için dün evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı silahla öldüren Y.Y'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y, tabancayla avukat Arslan'ı öldürmüştü.

Y.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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