Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için evine gelen avukatı silahla öldüren zanlı tutuklandı.
|17 Mart 2021 15:52
|+Aa- Yazdır
Haciz işlemleri için dün evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı silahla öldüren Y.Y'nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y, tabancayla avukat Arslan'ı öldürmüştü.
Y.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
17 Mart 2021 15:59
|Enver Aysever serbest bırakıldı
17 Mart 2021 15:22
|Çekyatın içinde ceset bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı
16 Mart 2021 18:53
|Tartıştığı esnafı 12. kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi
16 Mart 2021 18:13
|Babasını öldürüp okula giden genç tutuklandı
16 Mart 2021 13:05
|5 yaşındaki kızının önünde eski eşini dövmüştü, tutukluluğuna itiraz edildi
15 Mart 2021 18:51
|Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı
15 Mart 2021 18:37
|HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı
14 Mart 2021 16:34
|Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar
14 Mart 2021 09:13
|Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
14 Mart 2021 08:32