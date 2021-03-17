'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle kandırdıkları kadının bileziklerini parola tuzağıyla dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin 40 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde 66 yaşındaki N.T'nin altınlarını dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 40 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, şüphelilerin olayda kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin İ.T. (37), M.K. (44) ve Y.Ç. (29) olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Y.Ç'yi İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada, mağdurdan aldığı ziynetlerle yakalayan polis, diğer şüphelileri de Şarkışla ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin Sivas Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Bu arada altınlarının bulunduğu haberini alarak Sivas Emniyet Müdürlüğüne gelen N.T. sevinç yaşadı.

N.T. gazetecilere, kısa sürede olayı aydınlatan polis ekiplerine teşekkür ederek, şunları anlattı:

"Gelen şahıslar ismimin FETÖ'ye karıştığını, bir kadının bıçaklanıp ziynet eşyalarının alındığından bahsetti. Emniyetten geldiklerini, polis olduklarını ve evi aramak istediklerini söylediler. Olayın gerçekleştiği günün sabahı aşı olmuştum, onu dahi bildiler. Altınım olup olmadığını sordular. Var dediğimde 'fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor. Böylece örgüt sana suç atamaz. Bizden sonra eve gelecek kişiyi de 'parola kartal' dediğinde içeriye al' dediler. O kişi eve gelip parolayı söylediğinde altınlarımı gösterdim. Benden bileğimdeki bilezikleri çıkarmamı istedi. Altınlarımın fotoğrafını çekmeleri gerekti parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyerek gittiler. Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra kızımı aradım olayı anlattım. Hemen geldi polisi aradı. Emniyet mensuplarımız özveriyle çalıştılar, Allah hepsinden razı olsun. Çok korktum ama güzel haberi alınca bir o kadar da mutlu oldum."

Mevlana Mahallesi'nde dün, N.T'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek, evinden 22 gram 7 bilezik, 1 Trabzon hasırı bilezik, 4 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 1 gram altınını "inceleme" bahanesiyle almıştı.