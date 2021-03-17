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MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda yaklaşık 1200 delege oy kullanacak, kurultaya seyirci kabul edilmeyecek
 17 Mart 2021 16:05
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MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da toplanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. Kurultaya seyirci kabul edilmeyecek. Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Yoklama ve açılışın ardından Divan Başkanlığı seçimiyle çalışmalarına başlayacak kurultayda, MHP Genel Başkanı Bahçeli açılış konuşması yapacak.

Bahçeli'nin hitabının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibraz edilecek.

Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından ise "genel başkan" ve "genel merkez organları" seçimlerine geçilecek.

- İYİ Parti ve HDP davet edilmedi

Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağlayacak. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

- Bahçeli, ilk kez 6 Temmuz 1997'de Genel Başkan seçilmişti

19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'da da seçilmesi halinde MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.

Anadolu Ajansı
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