Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi Kura Sonuçları

4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D uyarınca taşra teşkilatında temizlik görevlisi unvanında istihdam edilecek 1.287 Sürekli İşçi Alım İlanı Kapsamında başvurular 04/03/2021 - 08/03/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak alınmıştır.

Söz konusu alım ilanının " Kura İşlemleri ve Esasları Başlıklı C bölümünde belirtilen hüküm doğrultusunda başvuran adayların kura çekimi 17.03.2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda Altındağ 5.Noteri huzurunda gerçekleştirilmiştir". Kura çekimi youtube üzerinden (https://www.youtube.com/watch?v=Z2vyW3u7OiM) canlı olarak yayınlanmıştır.

Kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı aday asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.

Asil ve yedek olarak belirlenen adayların ilanda belirtilen belgeleri 18.03.2021 - 24.03.2021 tarihleri arasında şahsen başvuru yaptığı il Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kura sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adayları tebrik eder başarılar dileriz.

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T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerine 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) istihdam edilmek üzere 04/03/2021-08/03/2021 tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvuruları alınan adayların kura işlemi 17 Mart 2021 tarihinde Noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

Noter kurası sonucunda asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile işe göndermede öncelikli olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri, aşağıda belirtilen adreslere 18/03/2021 - 24/03/2021 tarihleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Evrak Teslim Yerleri;

Ankara iline başvuranlar Kızılay, Milli Müdafaa Cad. Çankaya/Ankara adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne,

Rize iline başvuranlar Alipaşa, Mustafa Turanlı Sok. No:89, Merkez/Rize adresinde bulunan Rize Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğüne,

Yozgat iline başvuranlar Çapanoğlu, Nilüfer Sok. No:4, Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğüne.

Teslim Edilecek Belgeler;

1.04/03/2021 tarihli ilanımızda yer alan EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgilerini içeren beyan formu, (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgenin aslının fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu belge ibraz edilebilir)

3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belge. (Sadece işe göndermede öncelikli olan adaylar ibraz edecektir)

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