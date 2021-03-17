FETÖ firarisi eski vergi müfettişi yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
|17 Mart 2021 16:44
|+Aa- Yazdır
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.D'nin (39) bir evde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan eski vergi müfettişi K.D, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi
17 Mart 2021 17:40
|Mahkemenin beraat verdiği darbe davasında, istinaftan hapis cezası
17 Mart 2021 16:57
|FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı belirlenen sanığa hapis
17 Mart 2021 14:29
|Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
17 Mart 2021 12:58
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
17 Mart 2021 12:12
|Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Mart 2021 11:36
|Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 11:35
|12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı
17 Mart 2021 10:23
|İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 09:47
|İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
17 Mart 2021 07:23