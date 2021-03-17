DSÖ: AstraZeneca aşısı kullanılmaya devam edilsin
|17 Mart 2021 16:52
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilaç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşısının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek kullanılmaya devam edilmesini önerdi.
Dünya genelinde en az 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın ürettiği korona virüs aşısının kullanımını askıya aldı. Aşıya yönelik endişeler giderek artarken Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ, AstraZeneca aşısına yönelik güvenlik endişelerinin gözden geçirildiğini, ancak mevcut fayda-risk değerlendirmesine dayanarak aşının kullanımının sürdürülmesini önerdiğini duyurdu.
AstraZeneca aşısının güvenli olduğu ve aşı ile rapor edilen kan pıhtılaşması arasında hiçbir bağlantı olmadığının ısrarla vurgulandığı açıklamada, "Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve aşıların kullanımının devam etmesini tavsiye ediyor" denildi.
Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıya yönelik yürütülen araştırmanın sonuçlarını Perşembe günü açıklayacak.
23 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.
İngiltere ise AstraZenaca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını savunarak aşıyı kullanmaya devam ediyor.
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