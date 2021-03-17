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Kaymakama kendisini Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak tanıtan kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a kendini Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak tanıtan şüpheli, gözaltına alındı.
|17 Mart 2021 16:59
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Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesine gelen 52 yaşındaki F.Y, burada Kenan Aktaş ile görüşmek istediğini iletti.
Aktaş ile görüşen şüpheli F.Y. kendisini "Cumhurbaşkanı başdanışmanı" olarak tanıtıp, ilçenin sorun ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacağını belirtti.
Görüşmenin ardından F.Y. binadan ayrılı
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