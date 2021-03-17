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Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağış var

Salı gününe kadar İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. 7 gün boyunca aralıklı devam edecek yağışlar hafta sonu hafifleyecek.
 17 Mart 2021 17:08
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Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağış var

Ülke genelinde yağışlar devam ediyor.

Yarın İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabilir. Yarın Ankara'da hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 7 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.

Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek.

Hafta sonu hafiflemesi beklenen yağışlar, aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.
Memurlar.Net
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