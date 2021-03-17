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Unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı

Bolu'da unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işini 12 yaşından beri yapan ve mesleğin tek temsilcisi kalan Ali Aslan'ın el emeği ürünleri, hediyelik eşya olarak ilgi görüyor.
 17 Mart 2021 17:25
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Unutulmaya yüz tutan 'pösteki' işinin tek temsilcisi kaldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 'Derici Ali' lakaplı Ali Aslan, 12 yaşında çırak olarak bir dericinin yanında işe girdi. Aslan, bir süre çırak olarak çalıştığı yerden ayrılarak özel işçilik isteyen pösteki yapmaya karar verdi. Kendi çabasıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sırt kısmından elde edilen deri ve tüyleri çeşitli aşamalardan geçirdikten pösteki haline getirmeyi öğrenen Aslan, elde ettiği ürünleri 20 metrekarelik dükkanında satmaya başladı. Pöstekilerin üzerine çeşitli motifler de işleyen Aslan'ın ürünleri özellikle hediyelik eşya olarak ilgi görüyor. Mesleğin zorluğu nedeniyle kentte pösteki yapan tek kişi kalan Aslan, kendisinden sonra da bu işi yapacak kişilerin yetişmesini istiyor.

Yaptığı ürünlerin fiyatının bin liraya kadar çıktığını belirten Aslan, "12 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Post derisiyle ilgileniyorum. Okuldan sonra başladım. Birkaç kere deneme yaparak bu hala geldim. Bunu yaparken deri 40-50 defa elimden geçer. 1 tanesini yapmak 1 ayı buluyor. Biraz zordur. İlgi oluyor. Mağazalara veriyorum. Fiyatı 300 liradan başlıyor bin liraya kadar çıkıyor. Bolu'da bu işi tek yapan benim. Benden sonra yapacak birilerinin olmasını isterim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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