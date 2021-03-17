Pelin Öztekin sosyal medya hesabından duyurdu: Bu kişiyi arıyor!
Geçtiğimiz hafta babası Rasim Öztekin'in vefatıyla sarsılan Pelin Öztekin, Twitter hesabından çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, babasının Galatasaray-Başakşehir maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak, bu fotoğrafı çeken kişiyi aradığını duyurdu.
|17 Mart 2021 17:26
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Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Babası Rasim Öztekin'in vefatıyla sarsılan Pelin Öztekin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Pelin Öztekin, babasının Galatasaray-Başakşehir maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Babamın bu güzel karesini yakalayan foto muhabir arkadaş benimle iletişime geçebilirse çok sevinirim" ifadelerini kullandı.
İşte o fotoğraf
Babamın bu güzel karesini yakalayan foto muhabir arkadaş / abi benimle iletişime geçebilirse çok sevinirim. Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü haline ihtiyacım var. 🙏🏼 pic.twitter.com/LOwTZQHYuePelin Öztekin (@peliniioztekin) March 17, 2021
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