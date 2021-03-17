826 işçi alımında boş kalan 247 kadro için kura çekildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 işçi alımı için boş kalan 247 kadro için kura çekimi yaptı.

826 İşçi Alımı Kapsamında Boş Kalan 247 Kadro için Gerçekleştirilen Kura Sonucu



Bakanlığımızın taşra teşkilatında yer alan birimlerine 826 işçi alımı kapsamında 16.01.2021 tarihinde noter kurası çekilmiştir. Ancak kurada ismi çıkan asil ve yedek adaylardan şartları taşımamaları sebebi ile ataması gerçekleştirilmeyen 247 işçi kadrosu için; 29.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında yayınlanan ilana başvuru gerçekleştiren ve İş-Kur nihai listesinde kalan adaylar arasından 15.03.2021 tarihinde saat 10:00' da Ankara 54. Noter tarafından yeniden kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Noter tarafından çekilen kura sonucu asil aday olarak kura sonucu ismi çıkan adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları istihdam edilecekleri kuruluş müdürlüklerince alınacak olup göreve başlayabilmeleri için, aşağıda yer alan işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Asil adayların;

Kimlik Kartı fotokopisi,

İkametgah belgesi (e- Devlet çıktısı geçerlidir),

Adli Sicil Durum Belgesi (e- Devlet çıktısı geçerlidir),

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir),

Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonu için gerekli olan öğrenim belgesi,

Özel şartlarda belirtilen diğer sertifikalar, (İş-Kur ilan tarihi itibariyle ilanda yer alan şartlara sahip olunması gerekir)

Çalışmaya engel bir sağlık halini olmadığına dair sağlık raporu, (Tek hekimden alınacak çalışabilir raporu ile başvuru yapılabilir)

İle birlikte,

En geç 22.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunduğu işyerine müracaat ederek, belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Belge teslimi şahsen yapılacak olup, bu tarihten sonra teslim edilen belgeler ile posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Teslim edilen belgeler müracaatı kabul eden işyerlerince Personel Genel Müdürlüğüne iletilecek olup, Personel Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Kura ve İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Kura sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Asil adaylardan başvuru yapmayanlar ile başvuruda bulunduğu pozisyonda aranan şartları taşımadığı sebebi ile ataması yapılmayanların yerlerine sırasıyla yedek adaylardan atama gerçekleştirilecektir. Yedek adaylar için yapılacak duyuru Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

Kura sonucu oluşturulan listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.