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Haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için Müge Anlı da devreye girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için kayıp başvurusunda bulunuldu.
 17 Mart 2021 17:53
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Haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için Müge Anlı da devreye girdi

Alınan bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istedi.

MÜGE ANLI'YA ULAŞTILAR

Yakınları Berk Ergier'in bulunması için Müge Anlı'ya ulaştı. Müge Anlı da bugünkü yayında Berk Ergier'in bulunması için çağrı yaptı.
Anadolu Ajansı
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