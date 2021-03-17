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Bartın Üniversitesi, o belgeyi alan ilk üniversite oldu

Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi" almanın gururunun yaşandığı Bartın Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
 17 Mart 2021 18:02
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Bartın Üniversitesi, o belgeyi alan ilk üniversite oldu

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs tehlikesinden korunmak için kurdukları ekiplerle salgına karşı ciddi önlemler aldıklarını söyledi.

Bilimsel faaliyetler ile eğitim öğretimin etkin ve dinamik yürütülmesi için mücadele ettiklerini anlatan Uzun, bir yandan da hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle 23 Mart 2020'de uzaktan eğitime geçtiklerini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan yeni normale geçiş süreciyle hazırlıklarımızı yapmaya başladık. 5 Ağustos 2020'de TSE tarafından standartları belirlenmiş olan hijyen ve sanitasyon belgesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Aslında bu bir ihtiyaçtan doğdu. Ağustosta Spor Bilimleri Fakültemizin seçme sınavları yapılacaktı. Bu sınavların sağlıklı ve temiz ortamda yürütülmesi amacıyla hijyen ve sanitasyon belgesi başvurumuz oldu. Bu çalışmalar sonucunda 5 bin kişinin katılımıyla temassız bir sınav modeli geliştirdik. Tam da bu tarihlerde, sağlıklı ve güvenli kampüsler geliştirilmesine yönelik TSE tarafından bir kılavuz hazırlandı, hijyen ve sanitasyon belgesini aldık."

Uzun, daha sonra "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi"ne müracaat ettiklerini belirterek, "İncelemeler sonucunda belgeyi almaya hak kazandık. 'Ortak sağlığımız ve ortak geleceğimiz' anlayışıyla gösterdiğimiz gayretler sonucunda bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Bütün iyileştirmeleri yaptık"

Belgedeki standartların mekan düzenlemelerinden korunma yöntemlerine, iş sağlığı güvenlik uygulamalarından risk analizlerine kadar yüzlerce parametreyi içerdiğine işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

"Mesela amfileri belirlenen kurallara göre düzenledik. Yine atölyelerimizi, kütüphanelerimizi, laboratuvarları, spor salonlarını belirlenen standartlara uygun hale getirdik. En önemlisi bu süreçte bilgilendirmelere çok önem verdik. Kütüphanede kitapların alınma veya tesliminde dezenfekte edilmesi için ekipmanlar ve cihazlar aldık. Bilgilendirmeden kişisel bakıma, sonra da fiziki teknik altyapıya kadar bütün iyileştirmeleri yaptık. Yine üniversitemizde olası bir vaka durumunda tüm ilgili kurumları kapsayacak şekilde sistem oluşturuldu."

"Kademeli olarak yüz yüze eğitime nisanda başlıyoruz"

Rektör Uzun, mümkün olduğu kadar bulaş riskini azaltacak şekilde hareket etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Sağlık Bilimleri Fakültemizde, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulumuzda, Fen ve Spor Bilimleri Fakültemizde bazı programların belli sınıflarında tedbiri elden bırakmadan, kademeli olarak yüz yüze eğitime nisan itibarıyla başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uzun, yüz yüze eğitim için üniversiteye gelmek istemeyenlerin canlı yayınlarla dersleri takip edebileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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