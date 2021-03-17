1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi

AK Partili Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.
 17 Mart 2021 18:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından arbede yaşandı.

Gergerlioğlu, hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından, Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmayacağını söyledi.

Bunun üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Birleşimin açılmasından sonra Adan, Gergerlioğlu'nun, salonun dışına çıkmasını istedi.

Gergerlioğlu'nun, Genel Kurul Salonu'ndan çıkmaması üzerine Adan, TBMM idare amirlerini göreve davet etti ve birleşime yeniden ara verdi. Bu kapsamda TBMM idare amirleri Alpay Özalan, Ali Şahin ve Erkan Haberal, HDP sıralarına yürüdü.

Verilen arada, HDP milletvekilleri ile idare amirleri arasında arbede çıktı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin açılması sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a söz verdi.

HDP Grubu'nu demokrasiye saygıya davet eden Turan, "Konuşmak üzere kürsüye çıktım, bu sözüme engel olunuyor. Türkiye'de her türlü farklı fikrin, farklı kanaatin konuşulmasını tabii ki isteriz. Bugün Sayın Başkanlığın yapmış olduğu işlem Anayasa'ya uygun olarak yapılan usuli bir işlemdir. Burada Meclisin bir takdiri yok. Başkanlığınızın bir kanaati yok. Mahkemenin vermiş olduğu kararın okunması var." diye konuştu.

Turan'ın konuşması sırasında, HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, sloganlar eşliğinde gürültü çıkarmayı sürdürdü. TBMM Başkanvekili Adan, "bu şekilde çalışmalara devam edilemeyeceğini" belirterek, birleşime yeniden ara verdi.

Adan, birleşimin açılmasından sonra gürültülerin sürmesi üzerine, TBMM İçtüzüğünün, "Gürültü ve kavga" başlıklı 68. maddesi kapsamında, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu sırada HDP'li Gergerlioğlu ile partili milletvekilleri, Başkanlık Divanı önündeki merdivenlere oturarak slogan attı.

Genel Kurulun kapanmasına karşın Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri salondan ayrılmadı. Hatip kürsüsüne Gergerlioğlu'nun fotoğrafını koyan HDP milletvekilleri, protestolarını sürdürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin...
17 Mart 2021 19:44		 Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek
17 Mart 2021 19:29
Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı
17 Mart 2021 19:21		 Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var
17 Mart 2021 19:10
AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü
17 Mart 2021 18:58		 Meclis'te 39 yıldır dönem sonuna bırakılan 'kesin hüküm dosyası' bulunmuyor
17 Mart 2021 16:14
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın yapılacak
17 Mart 2021 16:05		 Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
17 Mart 2021 15:26
Karamollaoğlu: Her sabah andımız tekrar edilerek ülke kalkınmaz
17 Mart 2021 15:11		 Kaş'ta kaymakamlık lojmanı iki villayla takas edildi iddiası
17 Mart 2021 14:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:44 - AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin19:42 - İçişleri: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu19:38 - Samsung, yeni modelleri olan A52 ve A72'yi tanıttı19:36 - Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar trafiği aksatıyor19:29 - Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek19:27 - Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
19:22 - Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi19:21 - Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı19:11 - 6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı19:10 - Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var18:58 - AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü18:51 - MEB Genel Müdürü Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı
18:45 - Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif18:41 - Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallenin sırrı: Kızılcık hoşafı18:33 - Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı18:26 - Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:16 - AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zuhurat 2
Lukianos 1
murg-mürg 1
Erke 1
tuman 1
bir babanın iğrenç paylaşımı 6
yazarların şu anda dinlediği şarkı 8
kuhsar 1
sağaltmak 1
Kabe 1
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 7 memur alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam