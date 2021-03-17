1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 polis memurunun testi pozitif çıktı. 2 polis memuru da temaslı olduğu için izine ayrıldı.
 17 Mart 2021 18:45
+Aa- Yazdır
Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif

Vatandaşlarla en fazla temasta bulunan meslek grupları arasında yer alan polis teşkilatında da korona virüsü tespit edildi. Yapılan testlerde 10 polis memurunun testinin pozitif çıktığı, 2 polis memurunun da temaslı olduğu öğrenildi. Personel sıkıntısı yaşanan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde vakaların artmasından korkuluyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi
17 Mart 2021 19:22		 6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı
17 Mart 2021 19:11
Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallenin sırrı: Kızılcık hoşafı
17 Mart 2021 18:41		 Özel eğitimli köpek 'Zippo' koronayı kokudan tespit ediyor
17 Mart 2021 17:19
Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağış var
17 Mart 2021 17:08		 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu edildi
17 Mart 2021 16:26
İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor
17 Mart 2021 14:58		 Koronaya yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü
17 Mart 2021 14:43
Karadeniz'de vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor
17 Mart 2021 14:36		 Kalkan balığı tadımlık oldu, fiyatı cep yakıyor
17 Mart 2021 13:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:44 - AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin...19:42 - İçişleri: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu19:38 - Samsung, yeni modelleri olan A52 ve A72'yi tanıttı19:36 - Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar trafiği aksatıyor19:29 - Türkiye'den Auschwitz-Birkenau Vakfına 30 bin avro destek19:27 - Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
19:22 - Emekli öğretmen evinin üst katını kütüphaneye çevirdi19:21 - Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı19:11 - 6 öğrencinin testi pozitif çıktı, 54 öğrenci karantinaya alındı19:10 - Millet Kütüphanesi'nde 4 milyonun üzerinde basılı kaynak var18:58 - AK Partili Turan: Erdoğan, hep darbe yapılır ve altında kalınır teorisini çürüttü18:51 - MEB Genel Müdürü Gençoğlu, trafik kazasında yaralandı
18:45 - Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif18:41 - Bir yılda tek vaka görülmeyen mahallenin sırrı: Kızılcık hoşafı18:33 - Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı18:26 - Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası: Gerekçe belli oldu18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:16 - AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü
Adalet Bakanlığı, işçi alım sonuçlarını açıkladı
Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hısn 1
bakış atmak 1
Katyon 1
emeklilikte yaşa takılanlar 1
cevizli sucuk 5
Kollamak 1
başlık baştan kokar 2
sabit fikirli 2
hamız 3
andımız 1
SON İLANLAR
Yalova Termal Belediyesi 7 memur alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam