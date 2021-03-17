Virüs emniyete bulaştı: 10 polis pozitif
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 polis memurunun testi pozitif çıktı. 2 polis memuru da temaslı olduğu için izine ayrıldı.
|17 Mart 2021 18:45
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Vatandaşlarla en fazla temasta bulunan meslek grupları arasında yer alan polis teşkilatında da korona virüsü tespit edildi. Yapılan testlerde 10 polis memurunun testinin pozitif çıktığı, 2 polis memurunun da temaslı olduğu öğrenildi. Personel sıkıntısı yaşanan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde vakaların artmasından korkuluyor.
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